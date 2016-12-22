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В «Мечеле» рассказали детали аварии на шахте в Кемеровской области
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В «Мечеле» рассказали детали аварии на шахте в Кемеровской области
Общество, 07 апр, 23:34
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В «Мечеле» рассказали детали аварии на шахте в Кемеровской области

На шахте имени Ленина в Кемеровской области, где произошло задымление, было обнаружено превышение уровня угарного газа. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК от пресс-службы компании «Мечел», которая владеет шахтой.

«В 22:00 местного времени (20:00 мск) мастер участка аэрологической безопасности шахты им. В.И. Ленина при плановом обходе маршрута обнаружил превышение уровня СО (угарного газа, — прим. РБК) в изолированном пространстве отработанной лавы», — говорится в сообщении. Через час было принято решение начать ликвидацию аварии. В шахту
прибыли подразделения военизированных горноспасательных частей МЧС.

В «Мечеле» рассказали, что горняков решили эвакуировать и вывести на поверхность. Как отмечается в сообщении, из шахты вышли все 69 шахтеров. Аварийный участок был изолирован, и туда была организована подача азота. «В действующих выработках шахты рудничная атмосфера находится в пределах предельно допустимой концентрации», — рассказали в компании. В сообщении «Мечела» говорится, что шахта возобновит свою работу после того, как будут приняты все меры для обеспечения безопасности.

В Кемеровской области началась эвакуация в шахте из-за задымления
Общество

О задымлении на шахте имени Ленина в Кемеровской области стало известно в субботу, 7 апреля. Как сообщили в МЧС, оно произошло на том уровне, где работали горняки.

Шахта имени Ленина или «Томусинская 1-2» работает с 30 октября 1953 года. Она входит в состав «Угольной компании «Южный Кузбасс», которая принадлежит группе «Мечел».

Теги: Кемеровская область , шахта , авария на шахте
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