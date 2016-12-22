Ростуризм заявил об отсутствии россиян среди пострадавших в Мюнстере

Российских туристов в числе пострадавших при наезде грузового автомобиля на толпу людей в центре Мюнстера в Германии не оказалось. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

«По информации ДСКЦ МИД РФ, по официальным данным, российских туристов среди пострадавших не было», — говорится в сообщении. Как сообщает ассоциация «Турпомощь», в настоящее время в Мюнстере нет организованных туристических групп. В городе, возможно, находится «незначительное количество индивидуальных туристов», отметили в Ассоциации.

Ростуризм призвал россиян, которые находятся в Мюнстере, соблюдать спокойствие, следовать указаниям местных властей и по возможности не приближаться к месту происшествия. ​

Грузовой автомобиль въехал в толпу людей на площади Kiepenkerl в центре Мюнстера, где находится одноименный ресторан, 7 апреля. В результате случившегося погибли четыре человека, еще несколько десятков пострадали. Четвертым погибшим стал водитель автомобиля, он совершил суицид. По данным Rheinische Post, пострадали около 30 человек. При этом представитель пожарной службы сообщил Westfälische Nachrichten, что число пострадавших приближается к 50. По данным источника Reuters в правоохранительных органах, полицейские рассматривают версию спланированной атаки.

Газета Süddeutsche Zeitung и радиостанции ​NDR и WDR сообщали, что у подозреваемого в наезде на людей водителя автомобиля, 49-летнего немца, были психические отклонения. «По всей вероятности, речи о террористической подоплеке произошедшего не идет», — писала Süddeutsche Zeitung. Полицейские, по данным издания, сейчас обыскивают дом подозреваемого, у них есть опасения, что там может находиться взрывчатка.