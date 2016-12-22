Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,37 57,83 EUR Нал. 71,69 70,99 USD Бирж. 58,18 +0,46 EUR Бирж. 71,38 +0,76 USD ЦБ. 57,83 +0,25 EUR ЦБ. 70,71 +0,11 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6993,30 +396,80 MOEX 2281,23 -0,65% RTS 1236,48 -1,36% Brent 66,93 -2,29% DJIA 23932,76 -2,34% Nasdaq 6915,11 -2,28% FTSE 7183,64 -0,22%
Ростуризм заявил об отсутствии россиян среди пострадавших в Мюнстере
Лента новостей
В Кемеровской области началась эвакуация в шахте из-за задымления 21:47, Общество «Манчестер Сити» пропустил три гола во втором матче подряд 21:33, Спорт Ростуризм заявил об отсутствии россиян среди пострадавших в Мюнстере 21:26, Общество Депортация рубля: как Минфин США приблизил к Кремлю российских олигархов 21:08, Мнение Минобороны опубликовало снимки разрушенных кварталов в сирийской Ракке 20:45, Политика СМИ узнали детали о личности устроившего наезд на людей в Мюнстере 20:32, Общество В Екатеринбурге в ДТП с автобусом пострадали десять человек 20:20, Общество В Стамбуле танкер протаранил исторический особняк 19:43, Общество Чемпионат Англии по футболу. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн 19:30, Спорт Папа дома: как журналист, стартапер и бизнесмен работают из дома с детьми 19:24, Спецпроект РБК PINK «Бавария» в шестой раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу 19:10, Спорт В США при крушении военного вертолета погибли двое человек 19:09, Общество «На этот раз они почувствуют ограничения»: зарубежные СМИ о санкциях США 19:06, Политика Перевозчик Royal Flight рассказал об экстренной посадке лайнера в Дели 19:05, Общество Евросоюз призвал Израиль и Палестину к максимальной сдержанности в Газе 18:56, Политика Наезд автомобиля на толпу в Мюнстере. Фоторепортаж 18:54, Фотогалерея  Водитель BMW рассказал об обстоятельствах ДТП с женщиной в Москве 18:33, Общество «Зенит» опустился на пятое место в чемпионате после домашнего поражения 18:30, Спорт Во Франции автомобиль протаранил стену жилого дома 18:20, Общество Автомобиль въехал в толпу в немецком Мюнстере 17:55, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 17:49, РБК и Билайн CNN назвал возможные места встречи Трампа и Ким Чен Ына 17:49, Политика На юго-востоке Москвы автомобиль насмерть сбил женщину 17:34, Общество Минобороны отчиталось о 33,3 тыс. покинувших сирийскую Думу человек 17:21, Общество Саакашвили рассказал о своей новой работе 17:02, Политика Украинские пограничники задержали россиянина в Харьковской области 16:42, Политика Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Краснодар». Онлайн 16:30, Спорт В Новгородской области обвинили полицейского в присвоении денег ветеранов 16:27, Общество
Ростуризм заявил об отсутствии россиян среди пострадавших в Мюнстере
Общество, 21:26
0
Ростуризм заявил об отсутствии россиян среди пострадавших в Мюнстере

Российских туристов в числе пострадавших при наезде грузового автомобиля на толпу людей в центре Мюнстера в Германии не оказалось. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

«По информации ДСКЦ МИД РФ, по официальным данным, российских туристов среди пострадавших не было», — говорится в сообщении. Как сообщает ассоциация «Турпомощь», в настоящее время в Мюнстере нет организованных туристических групп. В городе, возможно, находится «незначительное количество индивидуальных туристов», отметили в Ассоциации.

Ростуризм призвал россиян, которые находятся в Мюнстере, соблюдать спокойствие, следовать указаниям местных властей и по возможности не приближаться к месту происшествия. ​

Наезд автомобиля на толпу в Мюнстере. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

Грузовой автомобиль въехал в толпу людей на площади Kiepenkerl в центре Мюнстера, где находится одноименный ресторан, 7 апреля. В результате случившегося погибли четыре человека, еще несколько десятков пострадали. Четвертым погибшим стал водитель автомобиля, он совершил суицид. По данным Rheinische Post, пострадали около 30 человек. При этом представитель пожарной службы сообщил Westfälische Nachrichten, что число пострадавших приближается к 50. По данным источника Reuters в правоохранительных органах, полицейские рассматривают версию спланированной атаки.

Газета Süddeutsche Zeitung и радиостанции ​NDR и WDR сообщали, что у подозреваемого в наезде на людей водителя автомобиля, 49-летнего немца, были психические отклонения. «По всей вероятности, речи о террористической подоплеке произошедшего не идет», — писала Süddeutsche Zeitung. Полицейские, по данным издания, сейчас обыскивают дом подозреваемого, у них есть опасения, что там может находиться взрывчатка.

Теги: Ростуризм , Германия
Главное
Автомобиль въехал в толпу в немецком Мюнстере Общество
Материалы по теме
СМИ узнали детали о личности устроившего наезд на людей в Мюнстере Общество
Наезд автомобиля на толпу в Мюнстере. Фоторепортаж Общество
Автомобиль въехал в толпу в немецком Мюнстере Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.