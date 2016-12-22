В Стамбуле танкер протаранил исторический особняк

В Стамбуле танкер ​Vitaspirit, который следовал через пролив Босфор под флагом Мальты, врезался в исторический особняк. Об этом сообщает Hürriyet.

В результате случившегося никто не пострадал. Движение по проливу в обе стороны было перекрыто. Позже танкер, длина которого составляет 225 м, был отбуксирован.

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Как сообщает Daily Sabah, танкер направлялся из Египта на Украину. По информации газеты, причиной столкновения стала неполадка с рулевым управлением. Особняк был построен в XVIII веке, в настоящее время он используется для проведения свадеб и концертов, отмечает издание.