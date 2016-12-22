Водитель BMW рассказал об обстоятельствах ДТП с женщиной в Москве

Водитель BMW Мгер Терзикян рассказал РБК, что находился за рулем автомобиля в момент ДТП в Москве, в результате которого погибла женщина.
По его словам, женщина-дворник погибла в результате несчастного случая. «Я был за рулем BMW X5, но женщину не сбивал. Я ехал по своей полосе, и прямо передо мной резко развернулся автомобиль Госавтоинспекции. Чтобы избежать столкновения, я автоматически повернул направо, заехал на обочину и врезался в ворота. Оказалось, что в нескольких метрах от того места на проезжей части стояла женщина», — рассказал Терзикян.
Он предположил, что она могла погибнуть от удара конструкцией ворот. «Как только предоставят записи с видеокамер, станет все ясно», — добавил он.
Ранее в пресс-службе ГИБДД Москвы сообщили, что на юго-востоке Москвы водитель BMW насмерть сбил женщину. Авария произошла в 12:45 мск напротив дома № 171, который расположен на Люблинской улице. «Водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте», — рассказали в ГИБДД.