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Во Франции автомобиль протаранил стену жилого дома
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Во Франции автомобиль протаранил стену жилого дома
Общество, 18:20
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Во Франции автомобиль протаранил стену жилого дома

Во Франции автомобиль врезался в стену дома, в результате чего погибли два человека, сообщает радиостанция France Вleu.

ДТП произошло в ночь на 7 апреля. Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги в сторону кирпичного дома, часть стены в результате происшествия обрушилась.

France Вleu на своей странице в Twitter опубликовала фотографию дома после ДТП.

Погибшими оказались 32-летний мужчина и 35-летняя женщина, уточняет France3. Еще два человека в результате случившегося пострадали, их госпитализировали. Все они находились в машине. Женщина, находившаяся в квартире, в стену которой врезался автомобиль, не пострадала.

Теги: Франция , автомобиль
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