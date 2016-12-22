Во Франции автомобиль протаранил стену жилого дома

Во Франции автомобиль врезался в стену дома, в результате чего погибли два человека, сообщает радиостанция France Вleu.

ДТП произошло в ночь на 7 апреля. Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги в сторону кирпичного дома, часть стены в результате происшествия обрушилась.

France Вleu на своей странице в Twitter опубликовала фотографию дома после ДТП.

Погибшими оказались 32-летний мужчина и 35-летняя женщина, уточняет France3. Еще два человека в результате случившегося пострадали, их госпитализировали. Все они находились в машине. Женщина, находившаяся в квартире, в стену которой врезался автомобиль, не пострадала.