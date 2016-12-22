Перевозчик Royal Flight рассказал об экстренной посадке лайнера в Дели

Самолет Royal Flight, следовавший в Екатеринбург с острова Фукуок во Вьетнаме, совершил вынужденную посадку в индийском аэропорту Дели. Об этом сообщил РБК начальник отдела корпоративных коммуникаций авиакомпании Максим Курашвили.

«Во время полета произошла техническая неисправность, которая не угрожала жизни и здоровью пассажиров. Тем не менее, командир воздушного судна принял решение о посадке. Самолет принял город Дели. В районе 15:40 (по местному времени, 13:20 мск) самолет совершил посадку», — рассказал он.

Сейчас пассажирам оформляют визы, чтобы они могли покинуть аэропорт, после чего им предоставят номера в отеле. Индию они покинут на резервном воздушном судне. «Сейчас самолет готовится к вылету из Москвы в Дели. Предстоит получить все разрешительные документы на вылет», — рассказал Курашвили, отметив, что ориентировочное время вылета пока не назначено.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, рейс Фукуок — Екатеринбург выполняет самолет B-767-300 компании RoyalFlight. В 20:30 он должен был вылететь из Дели и прибыть в Екатеринбург в 00:40 8 апреля. Пока что время отправления задерживается. ​

Посольство России в Индии не располагает официальными данными об экстренной посадке самолета с россиянами на борту в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели. Об этом сообщил «РИА Новости» второй секретарь российского дипведомства Артур Гербст.

В начале февраля лайнер авиакомпании Nordwind, который выполнял рейс № 2477 из Москвы в Пхукет, экстренно сел в Дели из-за технической неполадки. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в воздушной гавани Дели не сумели устранить неполадки в самолете. Туристы ожидали новое воздушное судно из московского аэропорта Шереметьево. Они были обеспечены питьем и горячим питанием, решался вопрос о размещении россиян в гостиницах.