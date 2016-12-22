В Новгородской области обвинили полицейского в присвоении денег ветеранов

Суд в Новгородской области арестовал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по региону за присвоение выплат ветеранам боевых действий на протяжении десяти лет. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Новгородской области.

Суд отправил сотрудника полиции под домашний арест. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). «По версии следствия, обвиняемый в течении десяти лет незаконно получал ежемесячные денежные выплаты, полагающие​ся ветеранам боевых действий. В результате им были похищены бюджетные денежные средства в размере около 250 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в СК, полицейскому вменяется злоупотребление должностными полномочиями при выделении ему на безвозмездной основе участка земли на озере Селигер.

​