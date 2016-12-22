В ОП прокомментировали слова Козловского о «ненависти и хамстве» россиян

Публичный человек, каким является актер и режиссер Данила Козловский, должен быть осторожен в своих высказываниях, чтобы не стать изгоем. Так в разговоре с «РИА Новости» зампред комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис прокомментировал слова Козловского о «хамской» реакции россиян на его фильм «Тренер».

«Я считаю, что каждый публичный человек должен быть очень осторожен в своих суждениях и комментариях, потому что можно в одну секунду превратиться в изгоя», — сказал он. Кирис отметил, что у зрителей разное мнение, однако нужно «все-таки стоические это воспринимать». «Лучше всего промолчать в этой ситуации, я так считаю», — добавил он.

Брат актера и и по совместительству его пресс-секретарь Егор Козловский в разговоре с РБК отметил, что не стоит цепляться к словам. «Своих комментариев он [Данила Козловский] не дает», — добавил он.

Премьера фильма «Тренер», в котором Козловский выступил одновременно режиссером, сценаристом, продюсером и исполнителем главной роли, запланирована на 19 апреля.

Накануне, 6 апреля, Данила Козловский в интервью Sports.ru заявил, что его удивила реакция российских зрителей на трейлер «Тренера». «Такого количества ненависти я вообще не ожидал. <...> В России, ***, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься», — сказал он. Козловский отметил, что зрители критикуют не сам трейлер, а его самого и российский футбол. Он добавил, что показал ролик жителям ряда европейских стран и США, и там он получил положительные отзывы.