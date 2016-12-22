Жена солиста «Иванушек» опровергла сообщения о его госпитализации

Солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов, о госпитализации которого сообщали СМИ, здоров и не обращался за помощью к врачам. Об этом заявила РБК его жена Мария Банкова.

«Это бред. Андрей дома, все хорошо. Кто и зачем это сделал, я не знаю. Видимо, кому-то стало скучно», — сказала супруга.

О том, что Андрей Григорьев-Апполонов попал в больницу 6 апреля в Москве, сообщал Life. Издание отмечает, что музыкант пожаловался на боль в желудке и кашель. «Врачи диагностировали у поп-исполнителя сильный бронхит из-за курения и обострение язвы», — говорится в сообщении. По мнению докторов, проблемы с желудком возникли у него из-за алкоголя. Сейчас Григорьева-Апполонова уже выписали, уточняет издание.