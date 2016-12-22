На борту самолета рейса Санкт-Петербург — Ереван умер россиянин

На борту самолета, который следовал из Санкт-Петербурга в Ереван, умер от сердечного приступа 39-летний гражданин России Артак Ванецян. Об этом сообщила армянскому изданию News.am пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации Армении Сатеник Ованнисян.

По словам пресс-секретаря, мужчина умер в 10:45 по местному времени (9:45 мск) при приземлении в международном аэропорту Еревана Звартноц. «Один из пассажиров в самолете был врачом и пытался помочь Ванецяну, но спасти его не удалось», — сказала собеседница издания.

Погибший имел российское гражданство, а по национальности был армянином.