В Италии закрыли используемый подростком для пропаганды ИГ Telegram-канал

В итальянском городе Триест почтовая полиция выявила и закрыла Telegram-канал Khalifah News Italy, в котором на итальянском языке распространялась пропаганда запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Администратором канала был несовершеннолетний итальянец алжирского происхождения. Об этом сообщает портал Rai News 24 со ссылкой на почтовую полицию.

Этот Telegram-канал привлек внимание почтовой полиции Триеста региона Фриули-Венеция-Джулия еще в декабре 2016 года. Делом занялся специальный отдел полиции по противодействию кибертерроризму, сотрудники которого и выявили подростка, который занимался пропагандой.

В сообщении говорится, что молодой человек переводил на итальянский язык и распространял пропагандистские материалы и призывы к джихаду по каналам Telegram, открытым для ИГ.

Из-за возраста в отношении нарушителя в Италии впервые будет применена процедура дерадикализации. По решению прокуратуры по делам несовершеннолетних в Триесте несовершеннолетний будет постоянно находиться в контакте с имамом, который должен будет объяснить ему, что цели ИГ не соответствуют ценностям ислама.​