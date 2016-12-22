В Петербурге самолет приземлился с неисправной стойкой шасси

Самолет из Минска компании «Белавиа» приземлился в Санкт-Петербурге с неисправной передней стойкой шасси. Об этом говорится на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным прокуратуры, инцидент произошел с рейсом В2-943. «Около 00:05 после приземления в аэропорту Пулково указанного воздушного судна обнаружена неисправность передней стойки шасси. В этой связи 62 пассажира были выведены на посадку с рулежной дорожки», — сказано в сообщении.

​Пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее Boeing 757 авиаперевозчика Azur Air вынужденно сел в Новосибирске с неисправностью шасси. Лайнер направлялся из Пхукета, всего на борту было 116 пассажиров. Никто не пострадал.