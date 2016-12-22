В Петербурге самолет приземлился с неисправной стойкой шасси
Общество, 13:07
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В Петербурге самолет приземлился с неисправной стойкой шасси
Самолет из Минска компании «Белавиа» приземлился в Санкт-Петербурге с неисправной передней стойкой шасси. Об этом говорится на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По данным прокуратуры, инцидент произошел с рейсом В2-943. «Около 00:05 после приземления в аэропорту Пулково указанного воздушного судна обнаружена неисправность передней стойки шасси. В этой связи 62 пассажира были выведены на посадку с рулежной дорожки», — сказано в сообщении.
Пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее Boeing 757 авиаперевозчика Azur Air вынужденно сел в Новосибирске с неисправностью шасси. Лайнер направлялся из Пхукета, всего на борту было 116 пассажиров. Никто не пострадал.