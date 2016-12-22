Facebook заблокировал аккаунт канадской фирмы из-за утечки данных

Facebook временно заблокировал страницу канадской компании AggregateIQ, которую подозревает в связях с Cambridge Analytica и причастности к скандалу с утечкой данных. Об этом сообщает Reuters.

Экс-сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли, выступая перед парламентом Великобритании, сообщил, что AggregateIQ получила деньги от кампании, выступавшей в интересах проведения Brexit в Великобритании. Счет был предоставлен до проведения британского референдума в 2016 году.

По данным Facebook, под утечку данных попали более 600 тыс. пользователей из Канады. AggregateIQ сообщила о намерении сотрудничать со следствием.​

«В свете недавних сообщений о том, что AggregateIQ может быть связана с SCL (Strategic Communication Laboratories, материнская компания Cambridge Analytica. — РБК) и могла в результате незаконно получить пользовательские данные с Facebook, мы добавили их в список объектов, чьи страницы временно заморожены, пока мы проводим расследование», — сообщили в Facebook.

Facebook в марте оказался в центре скандала, связанного с защитой личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica собирала такую информацию с помощью установки приложения. Причем доступ она получала не только к данным тех пользователей, кто установил программу, но и их друзей, что помогло охватить миллионы аккаунтов.



Кроме того, стало известно, что Cambridge Analytica участвовала в предвыборной кампании Дональда Трампа. 4 апреля соцсеть признала ошибку, сообщив, что Cambridge Analytica получила доступ к данным 87 млн пользователей, более 80% из них из США.