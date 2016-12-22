СМИ узнали об угрозе Netflix отозвать свои фильмы от участия в Каннах

Американская компания Netflix пригрозила организаторам Каннского фестиваля отозвать свои фильмы, участвующие в конкурсной программе. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Hollywood Reporter.

В феврале директор Каннского фестиваля Тьерри Фрем сообщил, что не допустит фильмы Netflix, пока их не покажут не только на онлайн-площадке видеосервиса, но и на большом экране во Франции. Как сообщают источники издания, это послужило причиной для ответного шага Netflix.

Изначально Фрем включил в показ фестиваля фильмы Netflix, чем вызвал ряд протестов со стороны французских кинематографистов и профсоюзов. Директор пояснял, что хотел таким образом «освежить» конкурс. Позднее он предложил участие фильмов Netflix в фестивале вне рамок официальной программы, что считается менее престижным.

The Hollywood Reporter подчеркивал, что Netflix планировал показать свои картины в кинотеатрах, но не успел урегулировать все правовые моменты.

Окончательное решение по участникам конкурса будет принято 12 апреля. Под отзывом могут оказаться «Норвегия» Пола Гринграсса, «Придержи тьму» Джереми Солнье и «Другая сторона ветра» Орсона Уэллса.