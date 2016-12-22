Кабмин выделил 7 млрд руб. на создание плавучей обсерватории

Правительство выделило около 7 млрд руб. на создание плавучей обсерватории для российских исследований и мониторинга природной среды «Северный полюс». Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Обсерватория — ледостойкая платформа, ее разрабатывают для «решения экономических, оборонных и геополитических задач в Арктике», которые требуют увеличения объема оперативных данных о Северном Ледовитом океане.

«Срок ввода платформы в эксплуатацию — 2020 год», — указано в документе. Проектировщиком и строителем платформы выступит компания «Адмиралтейские верфи».

Как отмечается в постановлении, строительство обсерватории направлено не только на расширение арктических научных исследований, но и на закрепление российского присутствия России в регионе как «лидера полярной науки».