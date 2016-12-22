СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в Уссурийске

Управление Следственного комитета России по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели шести человек при пожаре в жилом доме в Уссурийске. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«7 апреля 2018 года после тушения пожара в доме на улице Артемовская в городе Уссурийске обнаружены тела 4 женщин и ребёнка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — следует из сообщения.

Следователи провели осмотр на месте пожара и назначили пожарно-техническую и судмедэкспертизу. По предварительной версии причиной случившегося стало замыкание электропроводки.

Пожар в доме по улице Артемовская в городе Уссурийске произошел в ночь на 7 апреля. Жертвами стали пять взрослых (четыре мужчины и женщина) и ребенок. Мужчина, спасаясь от огня, спрыгнул с балкона и скончался от полученных травм в больнице.