Пожар в жилом доме в Приморье потушили

В Уссурийске потушили пожар в жилом доме, жертвами которого стали шесть человек, говорится в сообщении управления МЧС по Приморскому краю.

«В 06.03 по местному времени (1:03 мск) пожар был локализован, а в 09:39 (4:39 мск.) — полностью ликвидирован. По предварительной оценке общая площадь составила 50 кв. м», — сообщает экстренная служба.

В борьбе с огнем участвовали 17 человек личного состава и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что в пожаре в жилом доме в Уссурийске погибли шесть человек. пятерых из них пожарные вынесли из помещения без признаков жизни — четырех женщин и одного ребенка. Еще один мужчина скончался в больнице, выпрыгнув с балкона горящего здания. По предварительной версии, возгорание случилось из-за неисправности электропроводки.