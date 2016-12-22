СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда сделать из Катара остров

Саудовский Инвестиционный союз намерен прорыть канал на границе с Катаром, сделав из него остров, сообщает саудовская газета Sabq

Как сообщает издание, одним из преимуществ канала станет то, что побережье Саудовской Аравии станет непрерывным и будет контролироваться королевством на всей своей длине. Это, в свою очередь, должно стимулировать регион, где планируется постройка сооружения. В частности, в двух крайних точках 60-километрового канала будут сооружены порты, курорты с отелями, пляжами и причалами для яхт, объектами нефтяной и прочей промышленности. Также повысится транспортная связность королевства — появится прямой маршрут между городом Сальва и районом Хур аль-Адид на противоположных концах саудовско-катарской границы.

Ширина канала должна составить 200 м, максимальная глубина — 12 м. По нему смогут двигаться как пассажирские, так и грузовые суда, включая контейнеровозы.

В консорциуме по постройке канала участвуют девять компаний. Его стоимость оценивается в 2,8 млрд саудовских риялов. В районе канала планируется образовать зону свободной торговли. Начать строительство планируется после согласования всех процедур в 2019 году.

Отношения Саудовской Аравии и других мусульманских стран Ближнего Востока, Северной Африки и бассейна Индийского океана с Катаром обострились летом 2017 года. Они разорвали отношения со страной, обвинив Катар в поддержке террористов, в частности, группировки «исламское государство (ИГ, запрещена в России).