Театр в Лондоне объяснил инцидент с семьей Нетребко техническим сбоем

Лондонский театр «Принц Эдвард» не смог принять несколько посетителей на постановку «Аладдин» из-за технического сбоя в системе бронирования, сообщила РБК представитель сотрудничающего с театром пиар-агентства The Corner Shop Ханна Клэпхэм. Из-за этой ошибки оперная певица Анна Нетребко со своей семьей не смогла попасть на спектакль.

«К сожалению, с 31 марта по 2 апреля произошло двойное бронирование [на одни и те же места]. Техническая ошибка в системе бронирования, которая теперь полностью разрешена, коснулась некоторых билетов, заказанных через контрагента», — сказала Клэпхэм. Она отметила, что всем клиентам, которых затронула эта проблема, предложили возмещение или возможность прийти в другой день.

Ранее Нетребко опубликовала видео в своем Instagram (позднее артистка его удалила), в котором рассказала о том, что ее вместе с мужем и сыном не пустили на представление в театр. «Наши билеты, которые мы купили вчера на Лестер-сквер за €600, оказались недействительными», — объяснила Нетребко.

Она отметила, что за несколько минут до начала шоу ее семью «согнали» с мест. «С любым человеком это может случиться. Будьте осторожны, когда покупаете билеты», — добавила оперная певица.

Позже Нетребко выложила видео, в котором рассказала о том, что деньги за купленные билеты ей вернули. Она добавила, что кроме не, в такой же ситуации оказалась как минимум одна семья. «Неважно, кто ты — известный, богатый. С любым человеком это может случиться. Были не только мы одни. Была мама с дочкой, которая плакала», — рассказала она.