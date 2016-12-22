В Москве автобус столкнулся с грузовиком

В Москве рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Авария произошла примерно в 13:00 в районе поворота с Дмитровского шоссе на Северный проезд. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с автобусом № 763.

Автобус получил незначительные повреждения, никто из пассажиров не пострадал.

В пресс-службе московского управления ГИБДД РБК сообщили об одном пострадавшем в аварии — это был водитель самосвала. По информации ведомства, автобус шел в парк, пассажиров в нем не было.