Президент РФ Владимир Путин и солист Большого театра Денис Родькин (Фото: Михаил Клементьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры, а также премии в области литературы и искусства для детей и юношества. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Вы представляете разные поколения деятелей искусства, в разные эпохи начинали свой творческий путь. Но все вы одинаково тонко чувствуете нерв времени, понимаете, что действительно полезно, что важно для людей, и пробуждаете в них желание созидать, обретать новые знания, чувства, высокие чувства», — заявил Путин.

Президент отметил, что всех лауреатов объединяет верность российской культуре, которая несет «великую гуманитарную миссию», и является значимой «для сбережения» России и ее народа. «Вы служите культуре беззаветно и честно, и ваши блестящие достижения добавили ей очень много самобытных, ярких граней и страниц», — сказал Путин.

Награды для молодых деятелей культуры были присуждены мультипликатору Дине Великовской (за вклад в развитие отечественного анимационного искусства), начальнику отдела музейной деятельности музея-заповедника «Дивногорье» Софье Кондратьевой (за создание и реализацию инновационных музейных проектов) и солисту Большого театра Денису Родькину (за вклад в сохранение и популяризацию хореографического искусства).

Лауреатами в области литературы и искусства для детей и юношества стали худрук Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер, композитор Алексей Рыбников, а также директор Нижегородской школы-интерната для глухих детей Владимир Чикише.

