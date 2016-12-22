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Великобритания ввела налог на сахар для помощи страдающим ожирением детям
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Великобритания ввела налог на сахар для помощи страдающим ожирением детям
Общество, 15:29
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Великобритания ввела налог на сахар для помощи страдающим ожирением детям

В Великобритании с 6 апреля вступает в силу налог на сахар с целью сократить количество безалкогольных напитков, способствующих возникновению ожирения. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Только в Англии треть детей страдает ожирением или избыточным весом уже после начальной школы. Данные свидетельствуют, что 80% детей, страдающих ожирением в подростковом возрасте, будут страдать от ожирения и во взрослом», — обозначил проблему министр финансов Великобритании Роберт Дженрик.

Чтобы сократить рост заболеваемости ожирением среди детей, правительство ввело налог. Он будет действовать в отношении безалкогольных напитков, в составе которых превышена доза сахара. Если в сладких безалкогольных напитках содержится более пяти, но менее восьми граммов сахара на 100 мл жидкости, то производитель должен будет заплатить 18 пенсов (15 руб.) за каждый литр. Если в напитках более восьми граммов сахара на 100 мл, то придется заплатить 24 пенса (около 20 руб.) за литр.

В правительстве отмечают, что те производители, которые не перестроятся и не снизят количество сахара в своей продукции, будут обязаны ежегодно платить совокупный налог до £240 млн (19,4 млрд руб.).

Все собранные средства планируют распределить на программы детской физической активности и сбалансированного питания.

Впервые о планах ввести налог на сахар стало известно еще в марте 2016 года, после чего половина производителей сладких напитков снизила его содержание в своих изделиях.

«Налог на сахар уже привел к тому, что более 50% производителей сократили его содержание в напитках, это 45 млн кг сахара в год», — говорится на сайте правительства.

Теги: Великобритания , Налог , сахар , ожирение , дети
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