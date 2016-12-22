В Ярославле суд арестовал председателя правления Булгар банка

Председателя правления АО «Булгар банк» Сергея Довиденко арестовал Ярославский областной суд по ходатайству СК за злоупотребление полномочиями. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Председатель правления АО «Булгар банк» Сергей Довиденко задержан до 26 апреля. По данным следствия, он причинил своими незаконными действиями вред Булгар банку на общую сумму 223 млн 160 тыс. руб.», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что расследование уголовного дела по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) на данный момент продолжается, устанавливаются личности других подозреваемых.

16 января Центробанк отозвал лицензию на осуществление всех операций у Булгар банка, поскольку тот не выполнял требования представлять в ЦБ отчетность, что нарушало требования надзорного органа. А 31 января ЦБ подал иск в Арбитражный суд Ярославской области о банкротстве Булгар банка.

