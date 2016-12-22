В Театре сатиры сообщили о выписке Добронравова

Актера Федора Добронравова выпишут из больницы в пятницу, 6 апреля. Об этом РБК сообщили в Московском академическом театре сатиры.

«Сегодня его выписывают из больницы, он сегодня должен приехать домой. Мы надеемся, что 14 апреля он сыграет в спектакле», — сообщила РБК заведующая труппой Московского академического театра сатиры Бронислава Чунихина.

В середине марта представитель Добронравова Ирина Сойкина рассказала РБК об отмене всех спектаклей с участием актера «на неопределенный срок». Она затруднилась назвать причину госпитализации. «У него была небольшая проблема с сосудами, скорее всего, просто от переутомления. О том, что Федор перенес инсульт, у меня такой информации нет», — сказала она.

Актер был госпитализирован 18 марта. Федор Добронравов снимался в фильмах «День выборов», «Мамы». Широкую известность ему принесли роли в сериале «Сваты» и скетч-шоу «6 кадров».