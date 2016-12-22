Водителя упавшего в море на Тамани автобуса приговорили к 4,5 годам
Общество, 10:37
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Водителя упавшего в море на Тамани автобуса приговорили к 4,5 годам
Водителя автобуса, упавшего в море в Краснодарском крае, Карапета Микаеляна приговорили к 4,5 годам колонии. Об этом РБК сообщили в Темрюкском районном суде.
Представители суда добавили, что приговор вынесен 23 марта и уже вступил в силу.
Авария произошла в поселке Волна Темрюкского района в августе 2017 года. Автобус, перевозивший сотрудников предприятия «Таманьнефтегаз», упал со строящегося пирса в воду. Погибли 19 человек.
4 марта в подмосковном Домодедово столкнулись два междугородных автобуса. Один из них после удара врезался в отбойник, второй вылетел в кювет. В результате аварии погибли два человека.