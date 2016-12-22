Во Франции на продажу выставили дом убийцы Синяя Борода из Гамбе

Во Франции дом, принадлежащий серийному убийце Анри Дезире Ландрю​ по прозвищу Синяя Борода из Гамбе, выставлен на продажу за €450 тыс. Об этом пишет Le Figaro.

Дом расположен в Гамбе в провинции Ивелин, его площадь 183 кв. м, а площадь участка — 6 тыс. кв. м. Объявление о продаже дома первой обнаружила L'Echo Républicain. «Очень хороший дом с богатой историей», — говорится в сообщении.

В этом доме на кухне в дровяной печи Ландрю ​сжигал тела своих жертв. Позднее печь заменили на газовую плиту. Отмечается, что в остальном интерьер не изменился: деревянный буфет, стол, плитка остались со времен Ландрю.

Анри Дезире Ландрю родился в Париже в 1869 году. После службы в армии он часто менял профессии, занимался мошенничеством, несколько раз его приговаривали к тюремным срокам, однако освобождали благодаря заключениям психиатров. У Ландрю была жена с четырьмя детьми. С 1914 года Ландрю, живя раздельно с супругой, стал давать объявления в газеты о поиске вдов для заключения брака. Сотни женщин откликнулись на его сообщение. С выбранными жертвами Ландрю встречался, а когда получал доступ к их счетам, убивал. Его судили за 11 убийств, хотя полиция приписывала ему убийства порядка 300 женщин. В 1922 году он был казнен.