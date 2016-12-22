В Нижнем Новгороде загорелся склад деревообрабатывающего комбината
Общество, 09:21
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В Нижнем Новгороде загорелся склад деревообрабатывающего комбината
В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС выехали на тушение пожара в здании в Канавинском районе. Об этом сообщает региональное управление ведомства.
Информация о возгорании поступила в 7:10. «Интерфакс» уточняет, что в здании находится склад деревоматериалов. Пожару присвоен третий номер сложности.
ТАСС сообщает, что площадь возгорания — 300 кв. м, горит кровля. Помещение принадлежит деревообрабатывающему комбинату №78.
В 8:43 региональное управление МЧС сообщило, что пожар локализован. В сообщении уточняется, что горит кирпичное двухэтажное здание.