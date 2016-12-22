Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,15 57,46 EUR Нал. 71,12 70,37 USD Бирж. 57,85 +0,14 EUR Бирж. 70,71 +0,09 USD ЦБ. 57,58 -0,19 EUR ЦБ. 70,59 -0,37 EUR/USD 1,22 -0,00 BTC/USD Бирж. 6619,90 -167,10 MOEX 2285,50 -0,47% RTS 1244,58 -0,71% Brent 67,90 -0,88% DJIA 24505,22 +0,99% Nasdaq 7076,55 +0,49% FTSE 7195,10 -0,06%
В Нижнем Новгороде загорелся склад деревообрабатывающего комбината
Лента новостей
IT-компания «Ланит» подала иск против Центробанка 10:38, Технологии и медиа Водителя упавшего в море на Тамани автобуса приговорили к 4,5 годам 10:37, Общество Тест: какие технологии в медиа будут работать в 2018 году 10:23, РБК и Билайн Аксенов призвал к жесткому ответу на арест Украиной «Норда» 10:23, Общество Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы 10:08, Политика В победу сборной на ЧМ-2018 поверили менее 5% россиян 10:06, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 09:53, РБК и Билайн В Китае заявили об отсутствии страха перед торговой войной с США 09:40, Политика Куйвашев подписал указ об отмене выборов мэра Екатеринбурга 09:29, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 09:23, РБК и Билайн В Нижнем Новгороде загорелся склад деревообрабатывающего комбината 09:21, Общество Mitsubishi отзовет в России более 86 тыс. кроссоверов Outlander 09:13, Бизнес Россияне накануне Пасхи назвали самые значимые праздники 09:11, Общество Нефтяникам смягчат штрафы за срыв сроков геологоразведки 09:04, Бизнес Почему декретное время пережило СССР 09:00, РБК и Seiko Astron Трамп отказался читать по бумажке и выкинул листок со «скучной речью» 08:59, Политика Суд оставил под арестом двух фигурантов дела о пожаре в Кемерово 08:49, Общество Саратовская лаборатория из статьи Times о создании «Новичка». Фотогалерея 08:46, Фотогалерея  Экс-переводчик Каддафи рассказал детали о финансировании кампании Саркози 08:22, Политика В Омске вылетавший в Москву самолет повредили амбулифтом 08:12, Общество Власти ужесточат требования к получению льгот для бизнеса в Крыму 08:05, Экономика В США арестовали напавшего на автобус бойца ММА Конора Макгрегора 07:58, Общество ВЭБ нашел партнера для спасения агрохолдинга «Фабрика овощей» 07:48, Бизнес Постпред США при ООН вновь отказалась считать Россию другом 07:29, Политика СМИ узнали о высылке из Москвы личного переводчика посла США в России 06:59, Политика Самострои, ларьки и реклама: фоторепортаж из Москвы 1990-х 06:50, Недвижимость  Умер режиссер-аниматор Исао Такахата 06:43, Общество Times рассказала о лаборатории по производству «Новичка» под Саратовом 06:38, Политика
В Нижнем Новгороде загорелся склад деревообрабатывающего комбината
Общество, 09:21
0
В Нижнем Новгороде загорелся склад деревообрабатывающего комбината
​В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС выехали на тушение пожара в здании в Канавинском районе. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Информация о возгорании поступила в 7:10. «Интерфакс» уточняет, что в здании находится склад деревоматериалов. Пожару присвоен третий номер сложности.

ТАСС сообщает, что площадь возгорания — 300 кв. м, горит кровля. Помещение принадлежит деревообрабатывающему комбинату №78.

В 8:43 региональное управление МЧС сообщило, что пожар локализован. В сообщении уточняется, что горит кирпичное  двухэтажное здание.

Теги: Нижний Новгород , Пожар
Главное
Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram Технологии и медиа
Материалы по теме
В Стамбуле загорелся многоэтажный госпиталь Общество
Пожар в магазине игрушек в Тюмени потушили Общество
В петербургском аэропорту Пулково сработала пожарная сигнализация Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.