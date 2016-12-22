Трамп отказался читать по бумажке и выкинул листок со «скучной речью»

Президент США Дональд Трамп во время заседания круглого стола в штате Западная Вирджиния выкинул лист бумаги со своей речью. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Live on-air News.



Трамп продемонстрировал текст и сказал: «Это должны были быть мои комментарии. Их чтение займет две минуты, но…», — с этими словами он выкинул лист и махнул рукой. «Это будет немного скучно», — добавил американский президент. «Ведь это скучно, правда?» — сказал он, пожав плечами.

Видео: LIVE ON-AIR NEWS / YouTube

На YouTube-канале, который выложил видео, отмечается, что во время круглого стола Трамп говорил о налоговой реформе и экономическом развитии США.