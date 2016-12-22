Трамп отказался читать по бумажке и выкинул листок со «скучной речью»
Политика, 08:59
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Трамп отказался читать по бумажке и выкинул листок со «скучной речью»
Президент США Дональд Трамп во время заседания круглого стола в штате Западная Вирджиния выкинул лист бумаги со своей речью. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Live on-air News.
Трамп продемонстрировал текст и сказал: «Это должны были быть мои комментарии. Их чтение займет две минуты, но…», — с этими словами он выкинул лист и махнул рукой. «Это будет немного скучно», — добавил американский президент. «Ведь это скучно, правда?» — сказал он, пожав плечами.
На YouTube-канале, который выложил видео, отмечается, что во время круглого стола Трамп говорил о налоговой реформе и экономическом развитии США.
Трамп подписал закон о реформировании налоговой системы в конце декабря 2017 года. Так, по новому закону, налог на прибыль с юридических лиц снижен с 35 до 21%, а также налог на прибыль из-за рубежа с 35 до 15,5% — для наличных средств, для безналичных — до 8%. Кроме того, Трамп понизил сборы для семи групп физических лиц, в том числе для молодежи и многодетных семей. Также президент отменил обязательный штраф для тех американцев, которые не захотели сами обеспечивать себя медицинской страховкой. Эти штрафные санкции были одним из ключевых положений реформы бывшего лидера США Барака Обамы, известной как Obamacare.