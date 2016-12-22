В Омске вылетавший в Москву самолет повредили амбулифтом

В аэропорту Омска рейс в Москву был задержан из-за повреждения самолета амбулифтом, который поднимал на борт пассажира с ограниченными возможностями. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Речь идет о самолете Airbus А321. На момент инцидента на его борту находились 136 пассажиров. Самолет должен был вылететь в Домодедово в 7:05 по местному времени (5:05 мск).

Прокуратура проводит проверку.



На сайте омского аэропорта сообщается, что задержан рейс С7168 авиакомпании «Сибирь».