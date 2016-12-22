Панама заявила об отзыве своего посла из Венесуэлы

Власти Панамы сообщили об отзыве своего посла из Венесуэлы и потребовали от Каракаса сделать аналогичный шаг. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Панамы.
Отмечается, что это решение было принято в ответ на приостановку Венесуэлой экономических и финансовых отношений с Панамой на 90 дней. Такие меры приняли республиканские МВД, министерство внешней торговли и минфин. Речь шла о 46 юридических и 22 физических лицах, включая президента Панамы Хуана Карлоса Варелу, вице-президента Исабель Сен Мало, главу администрации президента Альваро Алемана и министра правительства Марию Луизу Ромеро.
Власти Венесуэлы установили, что граждане республики периодически пользуются финансовой системой Панамы «для вывода денег и имущества, полученных в результате расхищения государственной собственности».
Панамское правительство в конце марта внесло венесуэльского лидера Николаса Мадуро и еще более 50 боливарианских чиновников в список политиков, которые «с высокой долей вероятности» могут иметь отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма. В список включили генерального прокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба, главу Национального избирательного совета Тибисея Лусена, председателя Национальной ассамблеи Диосдадо Кабельо. Кроме того, под ограничения попали 16 республиканских компаний.
Bloobmerg в феврале составил рейтинг «самых несчастных экономик мира», в котором первое место заняла Венесуэла.