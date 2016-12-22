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Роспотребнадзор проверит сообщения о «горящем шоколаде»
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Роспотребнадзор проверит сообщения о «горящем шоколаде»
Общество, 21:46
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Роспотребнадзор проверит сообщения о «горящем шоколаде»

Роспотребнадзор проверит сообщения о горящем шоколаде, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в ряде регионов в соцсетях распространяются видеоролики, посвященные шоколаду, который «подвергается процессам горения, что якобы свидетельствует о его небезопасности». В этих регионах организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях.

Роспотребнадзор отмечает, что «горение для продуктов питания — естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта».

«Роскачество» ранее сообщило, что шоколад должен гореть. Отмечается, что основные ингредиенты шоколада — это какао-порошок, масло какао и другие жиры (сливочное, пальмовое, кокосовое масла), а также сахар. «В случае, когда избыток масла не наблюдается, совершенно нормально, что масла успевают загореться и протопить ближайший к огню слой. Протопленный материал просачивается на место выгоревшего и далее горит сам, как на фитиле в свечке горит парафин», — говорила заместитель руководителя «Российской системы качества» Елена Саратцева.

В соцсетях в последнее время распространяют ролик, на которых люди поджигают шоколад. В частности, таким образом были проверены шоколадки ​марок «Российский», «Бабаевский», «Вдохновение» и Alpen Gold.

В июне 2016 года петербургское издание «Фонтанка» сообщило о появлении в продаже творога, который «горит, как факел». Издание обратилось в аккредитованную испытательную лабораторию пищевых продуктов, сырья и материалов, где установили, что в продукте вообще нет молочных жиров и он на 100% состоит из заменителей. После этого Роспотребнадзор наказал продавцов творожной пасты, которая при поджигании плавилась, как пластмасса.

Теги: Роспотребнадзор , шоколад , проверка
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