Сбербанк назвал фейком сообщение о заражении смартфонов клиентов вирусом

В Сбербанке назвали фейком информацию о массовом заражении смартфонов клиентов банка вирусом Android.BankBot.358.origin, говорится в поступившем в РБК сообщении кредитной организации.

«Это фейковая новость от компании, которая основной целью, видимо, ставит собственную рекламу, предлагая в этой же статье собственный антивирусный продукт, — говорится в сообщении банка. — Все клиенты Сбербанка надежно защищены средствами, разработанными в «Лаборатории Касперского».

Сбербанк оставляет за собой право доказать несостоятельность публикации в судебном порядке.

Ранее 5 апреля аналитики Dr.Web сообщили об активизации вируса Android.BankBot.358.origin, который заразил 60 тыс. мобильных устройств клиентов Сбербанка. Отмечалось, что мошенники могут украсть у владельцев зараженных гаджетов более 78 млн руб. с банковских счетов и более 2,7 млн руб. — со счетов мобильных телефонов.

Впервые вирус был обнаружен еще в 2015 году, однако сейчас появилась его модификация, нацеленная на клиентов Сбербанка. По данным специалистов компании, вирус распространяется через СМС, поступающие от имени пользователей Avito.