Умерла получившая формалин вместо физраствора пациента из Ульяновска

В Москве умерла женщина, которой во время операции в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска по ошибке ввели формалин вместо физраствора. Об этом сообщается на сайте Минздрава Ульяновской области.

«Врачи Федерального медицинского биофизического центра имени А.И.Бурназяна сделали все возможное, чтобы спасти пациентку, девушка пришла в сознание, но ее состояние оставалось стабильно тяжелым. К сожалению, спасти ее не удалось», — приводятся слова регионального министра здравоохранения Рашида Абдуллова.

Отмечается, что ​правительство региона возьмет на себя расходы по доставке девушки в Ульяновск и организации похорон, окажет всю необходимую помощь и психологическую поддержку близким и родственникам пострадавшей.

15 марта во время операции в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска медперсонал по ошибке ввел девушке в брюшную полость формалин вместо физраствора. После обнаружения ошибки брюшную полость промыли, пытаясь вывести вещество из организма. На следующий день девушку перевели в Ульяновскую областную клиническую больницу, а потом перевели в Москву.

По результатам служебной проверки сотрудники, которые допустили врачебную ошибку, уволены в связи с грубыми нарушениями должностных обязанностей. Администрации больницы объявлен выговор и наложены меры материальной ответственности.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), говорится на сайте регионально следственного управления Следственного комитета.