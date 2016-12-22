Производитель Peugeot и Citroën займется созданием электрокаров

Группа PSA, которая владеет такими автомобильными брендами, как Peugeot и Citroën, объявила о создании подразделения, которое займется разработкой электрокаров. Сообщение размещено на сайте автоконцерна.

Новая структура начнет работать в 2019 году. Как отмечают в PSA, цель компании заключается в том, чтобы к 2025 году каждая выпускаемая корпорацией модель имела версию с электродвигателем.

Financial Times называет этот шаг концерна последней попыткой догнать своих конкурентов, ушедших далеко вперед в создании электрокаров.

Французская PSA является одним из крупнейших автопроизводителей в Европе. Группе принадлежат такие бренды, как Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall и DS. В 2017 году компания продала в общей сложности 3,63 млн автомобилей.