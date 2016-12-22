Путин сменил посла России в Израиле
Политика, 19:00
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Путин сменил посла России в Израиле
Президент Владимир Путин сменил посла России в Израиле, назначив на эту должность Анатолия Викторова. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.
Ранее пост главы дипмиссии занимал Александр Шеин.
Анатолии Викторов работал директором Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД с 2013 года.
До этого он был руководителем регионального представительства Аппарата Высокого представителя, а также заместителем Высокого представителя в Боснии и Герцеговине.