Президент Владимир Путин сменил посла России в Израиле, назначив на эту должность Анатолия Викторова. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее пост главы дипмиссии занимал Александр Шеин.

Анатолии Викторов работал директором Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД с 2013 года.

До этого он был руководителем регионального представительства Аппарата Высокого представителя, а также заместителем Высокого представителя в Боснии и Герцеговине.