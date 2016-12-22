«РуссНефть» ответила на статью об идее Гуцериева избавиться от Glencore

Компания Glencore остается основным партнером для «РуссНефти», говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК. Информация, опубликованная в статье агентства Reuters являются «глупой ложью», утверждается в сообщении.

«Сенсация Рейтера, основанная, как всегда на трех неофициальных источниках, является лишь способом повысить свой рейтинг, который в последнее время стремительно падает. Таким образом Рейтер зарабатывает на таких статьях дополнительные бонусы, которые материализуются в конкретных финансовых средствах. Все домыслы, изложенные в статье, не соответствуют действительности», — заявили в «РуссНефти».

Агентство Reuters 5 апреля сообщило со ссылкой на источники, что основатель «РуссНефти» Михаил Гуцериев ищет нового партнера взамен швейцарской Glencore. Как пояснили источники, это связано с намерением миллиардера объединить «РуссНефть» и другой нефтяной актив — компанию «Нефтиса». «Гуцериев действительно хочет слить «РуссНефть» и «Нефтису»... Гуцериев ищет на его [Glencore] место другого партнера, говорит кредиторам, что вот-вот и придут китайцы», — приводит агентство слова источника.

В ответ на это в «РуссНефти» заявили, что «идея объединения «РуссНефти» и «Нефтисы» озвучивалось многократно, но идея пока остается идеей и не планируется к конкретной реализации».

Компания «РуссНефть» была основана Гуцериевым в 2002 году и занимается добычей нефти и газа. В 2017 году компания добыла 7 млн т нефти при общей добыче в России 546,8 млн т.