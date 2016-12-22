В Москве арестовали протащившего на двери машины инспектора ДПС водителя

В Москве суд по ходатайству следователя арестовал на два месяца 29-летнего водителя, который 4 апреля, находясь в нетрезвом состоянии, на большой скорости протащил на двери своей машины инспектора ДПС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СКР России по столице.

Водителю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК России (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей). Он заключен под стражу.

Инцидент произошел 4 апреля на Земляном валу. Инспектор ДПС ГИБДД остановил для проверки документов Nissan Almera. На требование предъявить документы нетрезвый водитель резко продолжил движение на большой скорости. Инспектор, пытаясь задержать водителя, зацепился за дверь едущего автомобиля и попытался проникнуть в салон. Однако водитель продолжил движение и несколько раз ударил инспектора по лицу, пытаясь сбросить его на проезжую часть. В результате этого сотрудник ГИБДД получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы тела.

Расследование уголовного дела продолжается.