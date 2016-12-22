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Подозреваемого в отравлении коллег таллием отправили под домашний арест
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Подозреваемого в отравлении коллег таллием отправили под домашний арест
Общество, 16:59
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Подозреваемого в отравлении коллег таллием отправили под домашний арест

Таганрогский городской суд отправил под домашний арест инженера Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) Владислава Шульгу, подозреваемого в отравлении коллег таллием. Об этом РБК сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков, представляющий интересы одного из потерпевших Константина Колесникова.

«Защита подозреваемого просила избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, дознание настаивало на домашнем аресте. В итоге суд назначил 2 месяца домашнего ареста», — сказал юрист.

Полиция задержала подозреваемого в отравлении таллием на заводе Таганрога
Общество

В среду, 4 апреля, полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении коллег.

Об отравлении таллием 25 сотрудников ТАНТК стало известно в марте, 17 человек были госпитализированы. Роспотребнадзор не нашел связи между отравлением сотрудников и производственной деятельностью завода.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

ТАНТК имени Бериева входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). На предприятии собирают самолеты-амфибии Бе-200ЧС и ремонтируют стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, а также самолеты Ту-142М, Ту-142М3 и Ту-142МР.

Теги: Таганрог , отравление
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