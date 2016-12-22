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В Перми от падения с дома глыбы льда погибла 9-месячная девочка
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В Перми от падения с дома глыбы льда погибла 9-месячная девочка
Общество, 16:08
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В Перми от падения с дома глыбы льда погибла 9-месячная девочка

Следователи задержали в Перми гендиректора управляющей компании, обслуживающей дом, с которого на девятимесячную девочку упала глыба льда. После этого ребенок умер. Об этом говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

Кроме гендиректора задержан инженер управляющей компании. Следователи подозревают их в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Наледь с крыши многоэтажного дома упала на девочку 2 апреля, спустя три дня она скончалась от полученных травм в больнице.​ Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых.

По данным PRO Perm, обслуживанием дома 111 по улице Маршала Рыбалко, занимается УК «Гарант». Согласно информации на сайте компании, ее гендиректор — Алексей Рямов.

Ранее в Санкт-Петербурге при расчистке крыши жилого дома снег и наледь упали на 9-летнего ребенка. Мальчик был доставлен в детскую больницу с ушибами головы и шеи.

Теги: управляющая компания , Пермь , следователи
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