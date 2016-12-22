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Актер Юрий Назаров получил травму головы на съемках в Мурманской области
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Актер Юрий Назаров получил травму головы на съемках в Мурманской области
Общество, 15:16
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Актер Юрий Назаров получил травму головы на съемках в Мурманской области

Актер Юрий Назаров получил травму головы во время съемок в Мурманской области. Медики города Апатиты оказали ему помощь, рассказали агентству «РИА Новости» в Апатито-Кировской ЦРБ.

«Помощь ему была оказана амбулаторно. Сообщить диагноз мы не можем, поскольку эта информация содержит медицинскую тайну», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает портал «ХибИнформБюро», актер получил травму, поскользнувшись на ледяной корке во время съемок сериала «Полярный-17».

«Ничего опасного, трюкового не было. Просто на Кольском полуострове вовсю метет зима, и я не то поскользнулся, не то оступился на снегу», — сказал артист в интервью «360».

Заслуженный артист РСФСР, Народный артист России, 80-летний Юрий Назаров сыграл в таких фильмах как «Горячий снег», «Маленькая Вера», «Андрей Рублев» и «Земля Санникова». Всего он снялся в 266 кинокартинах и сериалах.

Теги: Мурманск , актер , травма
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