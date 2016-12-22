Цивилев пообещал не строить торговый центр на месте «Зимней вишни»

Врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал, что на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» не построят новый ТЦ. Об этом сообщает «РИА Новости».

​«Мы предложили жителям открыто обсудить этот вопрос [что будет на месте сгоревшего торгового центра], точно говорю, что торгового центра там не будет», — сказал он.

По словам Цивилева, среди обсуждаемых вариантов — сквер или парк с мемориалом или часовней. Обсуждение займет не менее месяца. В первую очередь будет учитываться точка зрения родственников погибших.

Врио губернатора отметил, что остатки «Зимней вишни» снесут. В настоящее время специалисты обследуют оставшиеся конструкции и занимаются оформлением необходимых документов.

29 марта МЧС отчиталось о завершении аварийно-восстановительных работ на мечте ЧП: были завершены разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания. После проверки несущих конструкций и пригодности строения к эксплуатации здание передали администрации Кемеровского городского округа.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате него погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.