Лукашенко сменил главу Белорусского телеграфного агентства

Президент Белоруссии назначил Ирину Акулович гендиректором Белорусского телеграфного агентства (БелТА), говорится в сообщении на сайте главы государства​

«Глава государства назначил Акулович Ирину Борисовну генеральным директором республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство», — следует из сообщения.

Акулович с 2009 года была директором унитарного предприятия «Телерадиокомпания «Могилев». Ее предшественник Дмитрий Жук, возглавлявший агентство с 2003 года, стал в феврале 2018 года главным редактором газеты «Советская Белоруссия».

БелТА — крупнейшее информационное агентство республики. В советское время входило в состав ТАСС, в 1992–1995 годах носило название «Белинформ».