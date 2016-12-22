Сбербанк снизил ставки по кредитованию для малого бизнеса

Сбербанк снизил ставки на 1–1,5% для кредитования представителей малого бизнеса с годовой выручкой до 60 млн руб. по заявкам, которые были поданы после 3 апреля. Об этом говорится в сообщении финансовой организации, которое поступило в РБК.

Ставка для оформления беззалогового финансирования для развития такого бизнеса снизилась на 1,5% годовых — теперь ее можно оформить под 17% в год. Ставки по овердрафтному кредитованию (клиентам, у которых открыт счет в банке, но на нем нет или недостаточно денежных средств) снижены на 1%. Получить финансирование для покрытия кассовых разрывов можно по ставке 14,5% в год.

Клиентам малого бизнеса стало доступно финансирование на покупку недвижимости в коммерческих целях. Для этого можно приобретать и жилую недвижимость с последующим переводом ее в нежилой фонд. Такое кредитование теперь доступно под 13,9% годовых — ставку снизили на 1,6%.

Кредит под залог недвижимости или транспорта теперь будет выдаваться под 16,5% вместо 17–18% ранее.

По данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», которое есть у РБК, посвященного кредитованию малого и среднего бизнеса (МСБ) в России, объем таких кредитов в 2017 году вырос на фоне снижения процентных ставок и действия льготных государственных программ. Средневзвешенная ставка по долгосрочным займам МСБ за год снизилась с 14,2 до 10,9%, для краткосрочных (до одного года) — с 14,8 до 12,4%.

В 2017 году российские банки выдали предприятиям МСБ 6,1 трлн руб. кредитов, что на 15% больше, чем годом ранее. Рост кредитования начался впервые с кризиса 2014 года, когда в течение трех лет кредитование МСБ только снижалось. Но докризисных значений кредитование не достигло — по итогам 2013 года МСБ было выдано 8,1 трлн руб. кредитов.