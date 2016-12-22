В Думу внесли законопроект о продлении налоговых каникул для самозанятых

В Госдуму внесли законопроекты о продлении налоговых каникул для самозанятых россиян, а также о порядке их регистрации. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

«Цель законопроектов — урегулировать вопросы деятельности самозанятых граждан до определения их правового статуса», — говорится в документе.

Первый законопроект уточняет порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах физлиц, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели (ИП) и оказывают услуги физлицам без привлечения наемных работников. Также документ предполагает продление на 2019 год действующих сейчас положений Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ с дохода, получаемого самозанятыми.

Вторым законопроектом предлагается внести изменения в законодательство о госрегистрации юрлиц и ИП, что предусматривает возможность для физических лиц заниматься отдельными видами предпринимательской деятельности без госрегистрации в качестве ИП.

Продлить налоговые каникулы для самозанятых в январе предложил Минфин. Налоговые каникулы для ряда категорий самозанятых граждан начали действовать в 2017 году — для них была установлена нулевая ставка по налогам и страховым взносам по доходам, ​полученным в 2017 и 2018 годах.

Согласно принятому в 2017 году закону, самозанятыми считаются граждане, которые оказывают услуги физлицам, но при этом не регистрируются как индивидуальные предприниматели. В частности, под это определение подпадают няни, репетиторы, водители, дизайнеры, переводчики, фотографы, мастера, занимающиеся ремонтом и строительством, и т.п.

Налоговые каникулы должны были вывести из тени самозанятых граждан и улучшить собираемость налогов, но предложенные льготы оказались невостребованными. По данным ФНС на 1 января 2018 года, в России были зарегистрированы 936 самозанятых.