«РусГидро» снизила цену участия в проекте достройки Тайшетского завода

Совет директоров «РусГидро» одобрил новые условия участия компании в проекте достройки Тайшетского алюминиевого завода с UC Rusal — цена входа в проект снижена на $70 млн.

В конце сентября 2017 года «РусГидро» заявляла о готовности приобрести 50% в проекте за $388 млн. Теперь «РусГидро» сообщает, что заплатит за вход в проект не более $319,5 млн. Эта сумма еще должна пройти независимую оценку.

«Снижения цены удалось добиться менеджменту «РусГидро» в рамках интенсивного переговорного процесса с UC Rusal, в том числе с учетом информации, которая была получена при проведении технического и ценового аудита проекта, проведенного с привлечением независимого аудитора и службы внутреннего аудита «РусГидро», — пояснил представитель энергокомпании.

UC Rusal в мае 2017 года вернулась к идее возобновить строительство Тайшетского завода мощностью 428,5 тыс. т алюминия в год (первая очередь), которое было заморожено восемь лет назад из-за кризиса. В строительство алюминиевого предприятия уже было инвестировано $796 млн, но для дальнейшего финансирования банки хотели видеть среди участников проекта «РусГидро». Компания в итоге согласилась на совместное предприятие с UC Rusal​, но выставила ряд условий. Оплачивать свою долю «РусГидро» собирается в том числе акциями — 42,75% Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) — и будущими дивидендами. UC Rusal​ и «РусГидро» уже являются партнерами по СП, которое владеет Богучанской ГЭС и строит Богучанский алюминиевый завод. Для Тайшетского завода планируется использовать мощности Богучанской ГЭС.

Федеральная антимонопольная служба в феврале одобрила приобретение UC Rusal доли «РусГидро» в Иркутской электросетевой компании, сообщал «Интерфакс». Компании предписано в течение года с момента совершения сделки привести свою деятельность в соответствие запрету на совмещение деятельности по передаче электроэнергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с производством и куплей-продажей электроэнергии в границах одной ценовой зоны оптового рынка.

«РусГидро» добилась набора гарантий от UC Rusal. Если завод не выйдет на проектную мощность до 2035 года, то «РусГидро» сможет выйти из проекта без ухудшения своего финансового положения. Кроме того, у «РусГидро» нет ограничений для реализации своего права на продажу доли в проекте. Цена входа энергокомпании в проект может быть снижена еще на $50 млн, если до конца 2024 года не будет решения об увеличении мощности завода.

Гендиректор UC Rusal Александра Бурико на прошлой неделе заявила, что в тайшетский проект в этом году планируется вложить «примерно $250–300 млн за счет проектного финансирования». Набсовет Внешэкономбанка в декабре 2017 года одобрил кредит на 18,5 млрд руб. для совместного проекта UC Rusal и «РусГидро». Проект оценивается в $1 млрд, остальные средства предоставят другие российские банки.