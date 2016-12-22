Песков заявил о присутствии России в Донбассе «в виде симпатий» к людям

Россия присутствует в Донбассе и на Украине только «в виде симпатии» к народу Донбасса и украинскому народу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Никакого иного присутствия там нет», — подчеркнул он.​

Комментируя высказывание экс-премьера самопровозглашенной ДНР Александра Бородая о том, что Россия пришла в Донбасс навсегда, Песков сказал, что это «личная точка зрения».

На вопрос журналистов, почему Бородай сделал такое заявление в российском государственном СМИ «Украина.Ру», Песков ответил, что не очень хорошо знает это издание. «Сейчас очень много СМИ, но если оно (издание) имеет отношение к агентству «РИА Новости», то это агентство публикует разные точки зрения. Это [«РИА Новости»] СМИ, которое преследует цель объективного и правдивого освещения, профессионального освещения новостей», — отметил представитель Кремля.

В интервью изданию «Украина.Ру», опубликованном 4 апреля, Бородай рассказал про события весны 2014 года, когда создавалась самопровозглашенная республика. Экс-премьер ДНР заявил, что тогда на встрече с мэром Донецка Александром Лукьянченко и тогдашним главой ГУВД он объяснил им, что «ДНР — это Россия». ​«Россия сюда пришла сюда всерьез и надолго», — подчеркнул Бородай.