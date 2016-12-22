Самолет сингапурской Scoot вернулся в аэропорт из-за угрозы взрыва

Самолет сингапурской авиакомпании Scoot, который летел из аэропорта Чанги рейсом TR634 в аэропорт Хат Яй на юге Таиланда, благополучно вернулся в аэропорт вылета после угрозы взрыва на борту. Об этом сообщила пресс-служба управления полиции Сингапура на своей странице в Facebook.

В полиции подтвердили информацию о том, что экипаж самолета, который выполнял рейс TR634, получил сообщение об угрозе взрыва бомбы от одного из пассажиров. «В настоящее время офицеры полиции осуществляют проверку. Позже мы сообщим более подробную информацию», — уточняется в сообщении.

Министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь заявил на своей странице в Facebook, что два истребителя-перехватчика сингапурских ВВС сопровождали самолет на обратном пути.

Самолет, который вылетел из Сингапура в 13:20 по местному времени (08:20 мск), приземлился в 15:23 (10:23 мск), пишет издание Straits Times со ссылкой на сообщение авиакомпании.