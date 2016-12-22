Трое украинских военных пострадали при взрыве на полигоне в Кривом Роге
Общество, 13:18
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Трое украинских военных пострадали при взрыве на полигоне в Кривом Роге
В результате взрыва во время учений на полигоне в Кривом Роге пострадали трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования «Восток» Вооруженных сил Украины в Facebook.
«5 апреля во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины с использованием полигона 17 ОТБР (город Кривой Рог) в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что пострадавшие были госпитализированы. По факту инцидента оперативным командованием «Восток» начата служебная проверка.
В середине марта один украинский военный погиб и еще семеро пострадали при пожаре на полигоне в Николаевской области.