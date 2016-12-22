В Румынии при падении микроавтобуса в реку погибли девять человек
Общество, 12:55
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В Румынии при падении микроавтобуса в реку погибли девять человек
В румынском уезде Нямц при падении микроавтобуса в реку Бистрица погибли девять человек. Об этом сообщает агентство Mediafax со ссылкой на заявление спасателей.
Микроавтобус перевозил работников лесного хозяйства и упал с моста. Один человек, сидевший рядом с водителем, успел выбраться из автомобиля. Тела семи погибших нашли сразу, еще двух человек объявили пропавшими без вести. Позднее водолазы нашли их тела на глубине 7 м. Погибшим было от 17 до 45 лет.
По предварительной версии, причиной ДТП стала лопнувшая шина на заднем колесе. Сообщается, что микроавтобус не был изначально оборудован для перевозки людей, для этого в салоне были установлены самодельные деревянные скамьи.