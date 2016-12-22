На Украине произошел пожар на Приднепровской ТЭС

В Днепре (бывший Днепропетровск) на Приднепровской ТЭС произошел пожар. Об этом говорится в сообщении областного управления госслужбы по ЧС.

Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу в 4:06 (совпадает с московским). Пожарные установили, что загорелся трансформатор, который в результате возгорания вышел из строя. К 4:55 пламя было потушено. К борьбе с огнем привлекались 50 человек и 10 единиц техники. ​Сведений о пострадавших не поступало. Причина инцидента выясняется.

Видео: informator.ua / YouTube

Как рассказали в полиции изданию «Информатор», версия о теракте не подтверждена.